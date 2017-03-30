Над Ирландским морем пропал вертолет Twin Squirrel

Спасатели и береговая охрана Великобритании в настоящий момент заняты поиском частного вертолета Twin Squirrel, который вчера покинул английский город Милтон-Кинс в Дублин и пропал с экранов радаров над Ирландским морем. Известно, что на борту воздушного судна находились люди - пять человек.







Вертолеты, которые осуществляют поиски, все-таки вернулись на базы по причине ухудшившихся погодных условий. Но, невзирая на непогоду спасательная операция продолжается.





Агентство морской безопасности и береговой охраны проинформировало общественность следующим образом: - "поиски, сосредоточенные в Ирландском море и в Сноудонии, осуществлялись силами двух вертолетов береговой охраны Великобритании, а также спасательными вертолетами с баз Каернарфон и Сент-Атан".





К этому времени сделано следующее заявление: вести работы с воздуха будет невозможно. Так будет продолжаться в регионе до тех пор, пока погода существенно не улучшится.





В ведомстве связываются со всеми судами в районе поисков. В такой способ дают запрос о помощи в операции.





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Т. Сокот



