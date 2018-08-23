Как самостоятельно внести правки в устав ООО?
23.08.2018 18:20 / Общество / Прочли: 483 человек
Любое предприятие нацелено на динамическое развитие. Изменения касаются не только внутренней политики, но и подлежат государственной регистрации.
Расширение компании, создание новых филиалов, смена юридического адреса, смена названия бренда и основные изменения в работе предприятий требуют обязательной регистрации.
Для регистрации предприниматель должен ознакомиться с порядком и набором документации, которую нужно предоставить для успешного проведения операции.
Регистрация
Первым дело важно принять решение об изменении, которое будет внесено в устав ООО. Если у компании один учредитель, тогда он может единолично принять решение. Если больше – организовывается общее собрание. Результаты собрания отмечаются в протоколе. По результатам голосования, проведенного на собрании, выносится решение. По закону достаточно и 2/3 голосов.
При составлении документа важно выполнить такие условия:
- Пронумеровать каждую страницу;
- Сшить листы капроновой нитью;
- Концы нитей расположить сзади устава;
- Запечатать нити бумажной пломбой;
- Написать количество листов на пломбе;
- Руководитель должен заверить пломбу подписью.
Документы подаются в налоговую службу. Важно подать их не позже чем через три дня после решения.
Документация
Для проведения регистрации нужно собрать перечень документов и заполнить их. Нужно представить налоговой службе такие документы:
- формы Р13001 или Р13002;
- документ о внесенных изменениях;
- копию уже действующего устава;
- протокол по собранию учредителей (если не было приято единоличное решение);
- чек, заверяющий оплату государственной пошлины за копию устава;
- изменения в устав;
- чек по оплате пошлины за регистрацию.
Формы Р13001 и Р13002
Очень часто люди сталкиваются с тем, что не знают какие листы заполнять в распространенной форме р13001. Можно проконсультироваться с налоговой службой, но чаще всего заполняется первый лист, 1-3 листа М и лист с соответствующими изменениями. Форма р14001 используется для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. Подготовить полный пакет документов для регистрации ИП или регистрации ООО можно бесплатно на сайте онлайн-сервиса Документовед.
Ответственность
Регистрировать изменения в уставе нужно обязательно, ведь нелегальная работа без регистрации может привести не только к штрафу, но и к отстранению от должности и полного запрета занятия руководительской деятельностью.
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Источник: LadyVenus.ru
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