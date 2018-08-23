Как самостоятельно внести правки в устав ООО?

Расширение компании, создание новых филиалов, смена юридического адреса , смена названия бренда и основные изменения в работе предприятий требуют обязательной регистрации.





Для регистрации предприниматель должен ознакомиться с порядком и набором документации, которую нужно предоставить для успешного проведения операции.





Регистрация





Первым дело важно принять решение об изменении, которое будет внесено в устав ООО. Если у компании один учредитель, тогда он может единолично принять решение. Если больше – организовывается общее собрание. Результаты собрания отмечаются в протоколе. По результатам голосования, проведенного на собрании, выносится решение. По закону достаточно и 2/3 голосов.





При составлении документа важно выполнить такие условия:





Пронумеровать каждую страницу;



Сшить листы капроновой нитью;



Концы нитей расположить сзади устава;



Запечатать нити бумажной пломбой;



Написать количество листов на пломбе;



Руководитель должен заверить пломбу подписью.







Документы подаются в налоговую службу. Важно подать их не позже чем через три дня после решения.





Документация





Для проведения регистрации нужно собрать перечень документов и заполнить их. Нужно представить налоговой службе такие документы:





формы Р13001 или Р13002;



документ о внесенных изменениях;



копию уже действующего устава;



протокол по собранию учредителей (если не было приято единоличное решение);



чек, заверяющий оплату государственной пошлины за копию устава;



изменения в устав;



чек по оплате пошлины за регистрацию.







Формы Р13001 и Р13002





Очень часто люди сталкиваются с тем, что не знают какие листы заполнять в распространенной форме р13001 . Можно проконсультироваться с налоговой службой, но чаще всего заполняется первый лист, 1-3 листа М и лист с соответствующими изменениями. Форма р14001 используется для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. Подготовить полный пакет документов для регистрации ИП или регистрации ООО можно бесплатно на сайте онлайн-сервиса Документовед.





Ответственность





Регистрировать изменения в уставе нужно обязательно, ведь нелегальная работа без регистрации может привести не только к штрафу, но и к отстранению от должности и полного запрета занятия руководительской деятельностью.



