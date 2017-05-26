В Египте вооруженные личности застрелили 26 христиан-коптов
В Египте вооруженные мужчины атаковали автобус и, в котором христиане-копты направлялись в монастырь на юге страны. Погибли 26 человек и более 25 получили серьезные ранения.
Представитель Министерства внутренних дел заявил, что
неопознанные нападавшие прибыли на трех машинах. Очевидцы заявили, что
замаскированные мужчины остановили два автобуса и грузовик и открыли огонь по
паломниках на дороге, ведущей в монастырь святого Самуэля в провинции Эль-Минья,
где проживает большое количество христиан.
Силы безопасности начали погоню за нападавшими, устанавливая
десятки контрольных пунктов на пустынной дороге.
Государственное агентство новостей сообщило, что президент
Египта Абдель аль-Сиси созвал совещание представителей органов безопасности.
Копты, составляющие примерно 10% из 92-миллионного населения
Египта, довольно часто в последние месяцы подвергаются кровавым атакам.
С декабря прошлого года в результате атак на церкви в Каире,
Александрии и Танте погибло около 70 коптов. Тогда ответственность за атаку
взяла на себя группировка «Исламское государство». Об ответственности за
последнюю атаку пока не было сообщения.
Текст: Е. Скобелева