В Египте вооруженные личности застрелили 26 христиан-коптов

Представитель Министерства внутренних дел заявил, что неопознанные нападавшие прибыли на трех машинах. Очевидцы заявили, что замаскированные мужчины остановили два автобуса и грузовик и открыли огонь по паломниках на дороге, ведущей в монастырь святого Самуэля в провинции Эль-Минья, где проживает большое количество христиан.

Силы безопасности начали погоню за нападавшими, устанавливая десятки контрольных пунктов на пустынной дороге.

Государственное агентство новостей сообщило, что президент Египта Абдель аль-Сиси созвал совещание представителей органов безопасности.

Копты, составляющие примерно 10% из 92-миллионного населения Египта, довольно часто в последние месяцы подвергаются кровавым атакам.

С декабря прошлого года в результате атак на церкви в Каире, Александрии и Танте погибло около 70 коптов. Тогда ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство». Об ответственности за последнюю атаку пока не было сообщения.

Текст: Е. Скобелева