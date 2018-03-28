Насколько могущественны гранаты или о том, как людям помогают полифенолы

Организм человека способен самостоятельно бороться со свободными радикалами, но если возникают определенные трудности, тогда полифенолы могут защитить тело от повреждений. Это очень важно, потому что ущерб от свободного радикала для организма, любой окислительный стресс – это причина огромного количества заболеваний. Согласно исследованию, опубликованному Американским обществом клинического питания, диетические полифенолы предотвращают дегенеративные заболевания, такие как сердечно-сосудистые и рак. Однако антиоксидантное действие полифенолов может варьироваться в зависимости от количества приема и их биодоступности.



Насколько же в этом случае могущественны гранаты? Исследование, опубликованное в Journal of Food Processing & Technology, сравнило содержание полифенолов в пищевых продуктах богатых антиоксидантами – это фиолетовый клубень картофеля, гранатовый сок и черника. Результаты исследования показали, что в гранатах содержится наиболее высокое количество фенольной кислоты, антоцианов и флавоноидов. Было обнаружено, что гранатам характерна высокая антиоксидантная активность и они являются мощным источником такой электростанции как полифенолы. То есть, это те фитохимические вещества, которые действуют как антиоксидант. Они противодействуют разрушительным эффектам свободных радикалов, что и требовалось доказать.

Текст: Т. Сокот



