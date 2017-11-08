Жители Каталонии бастуют: перекрыты трассы и железнодорожные пути

Известно, что на площади Сен-Жайме, центр Барселоны, собралось очень много людей – тысячи. В иных местах автономии жители перекрыли автотрассы. Обратим внимание, что в Жироне протестующие практически заблокировали отправление поездов с городского вокзала.

Жители Каталонии начали бастовать. Речь идет о всеобщей акции протеста против ареста лидеров сразу двух общественных движений. Также это в некоторой степени касается отстранения от власти правительства Каталонии. Не исключение вопрос об установлении внешнего управления Мадрида.

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