В петербургском порту разлилось 100 литров топлива
10.12.2016 11:36 / Происшествия / Прочли: 60 человек
В петербургском порту произошел следующий инцидент: разили 100 литров топлива. В настоящий момент стало известно, что по факту загрязнения акватории Финского залива правоохранительными органами было принято решение возбудить дело об административном нарушении.
Приблизительно 100 литров нефтепродуктов попало в акваторию Финского залива, район Большого порта "Санкт-Петербург". Это произошло в результате разлива топлива на одном из судов. Таково сообщение пресс-службы Росприроднадзора по СЗФО.
Текст сообщения носит следующий характер: -"государственные инспекторы департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу согласно донесению морского спасательного координационного центра выехали в Большой порт "Санкт-Петербург" с целью установления обстоятельства нефтеразлива, зафиксированного минувшей ночью возле причала ЖБИ-1".
В ведомстве сообщили, что "согласно первичной информации, рефрижератор Triton Reefer (флаг Либерии), осуществляющий грузовые перевозки, в 00.50 мск при бункеровке допустил разлив топлива между бортом и причалом. В акваторию залива попало более 100 литров топлива".
В настоящий момент инспекторы устанавливают точное количество нефтепродуктов, которые попали в воду. В том числе они оценивают меры, которые были приняты к ликвидации последствий разлива.
По факту загрязнения Финского залива, вызванного разливом нефтепродуктов, возбуждено дело об административном правонарушении.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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