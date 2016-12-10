В петербургском порту разлилось 100 литров топлива

Приблизительно 100 литров нефтепродуктов попало в акваторию Финского залива, район Большого порта "Санкт-Петербург". Это произошло в результате разлива топлива на одном из судов. Таково сообщение пресс-службы Росприроднадзора по СЗФО.







Текст сообщения носит следующий характер: -"государственные инспекторы департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу согласно донесению морского спасательного координационного центра выехали в Большой порт "Санкт-Петербург" с целью установления обстоятельства нефтеразлива, зафиксированного минувшей ночью возле причала ЖБИ-1".





В ведомстве сообщили, что "согласно первичной информации, рефрижератор Triton Reefer (флаг Либерии), осуществляющий грузовые перевозки, в 00.50 мск при бункеровке допустил разлив топлива между бортом и причалом. В акваторию залива попало более 100 литров топлива".





В настоящий момент инспекторы устанавливают точное количество нефтепродуктов, которые попали в воду. В том числе они оценивают меры, которые были приняты к ликвидации последствий разлива.





По факту загрязнения Финского залива, вызванного разливом нефтепродуктов, возбуждено дело об административном правонарушении.





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Т. Сокот



