Повстанцы-хуситы о том, что якобы убит экс-президент Йемена Салех

Напомним, что повстанцы-хуситы считают Али Абдалла Салеха предателем. В соцсетях они начали активно распространять снимки якобы убитого Салеха.







До недавно обе эти стороны были союзниками. Однако с середины прошлой недели между ними в Сане активно продолжаются боевые действия. Обратим внимание, что партия Салеха обратилась к народу Йемена, чтобы он защитил свою страну от хуситов. В свою очередь, арабская коалиция, которая заняла сторону властей Йемена, смогла поддержать инициативу экс-президента. Суть этой инициативы - бороться с повстанцами всеми силами.

Текст: Т. Сокот



