Миллиардеры Саудовской Аравии не знают как вывести активы из нефтяного Королевства

Обнародованная информация носит следующий характер: - богатые саудовские люди сейчас заняты переговорами с кредитными учреждениями. Также их интересует мнение аналитиков на предмет того, как вывести активы из Саудовской Аравии и соседних стран крупнейшего государства на Аравийском полуострове.



Саудовские миллиардеры боятся, что им заморозят средства, либо их массово задержат.

Напомним, что в планах властей Саудовской Аравии - изъять у обвинённых в коррупции принцев и министров активы. Сумма эта составляет 800 миллиардов долларов.





Текст: Т. Сокот



