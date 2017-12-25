Взрыв в Афганистане: погибли 6 полицейских, такое же количество раненых

В афганской провинции Гильменд произошел взрыв, в ходе которого погибли 6 человек и еще ранеых оказалось шесть силовиков.







В настоящий момент уточняются все обстоятельства трагедии.





Напомним, что Афганистан активно продолжает войну одновременно против двух запрещенных в РФ террористических организаций. Это «Исламское государство» и «Талибан».

Текст: Т. Сокот



