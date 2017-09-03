Пхеньян официально подтвердил успешные испытания самой мощной в истории человечества водородной бомбы
Власти КНДР заявили, подтвердив опасения всего мира, что провели испытания ядерной водородной бомбы. В этот раз, согласно заявлению Пхеньяна, был испытан водородный боезаряд, который достаточно компактен для того, чтобы быть установленным на межконтинентальную баллистическую ракету.
Как вещает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК;
главное информагентство КНДР), правитель государства Ким Чен Ын лично осмотрел
водородную бомбу, все компоненты которой были произведены в Северной Корее. Как
пишет издание, испытание бомбы, разработка которой была заказана лидером
государства, стало «успешным и значительным шагом в завершении программ
ядерного оружия в стране». Бомба, сообщает ЦТАК, может монтироваться на недавно
спроэктированную северокорейскими учеными межконтинентальную баллистическую
ракету.
Это шестое по счету ядерное испытание, проведенное военными КНДР, только в этот раз, по данным японских ученых, ядерный заряд был в десять раз мощнее за все предыдущие, когда-либо испытанные человечеством.
Как заверили в Пхеньяне, утечки радиации по итогам испытаний не произошло.
Напомним, этот взрыв повлек за собой землетрясение мощностью 5,2 балла, всколыхнувшее весь Корейский полуостров. Ранее на полуострове южнокорейские и китайские сейсмологи зафиксировали землетрясение мощностью 5,6 балла. По данным метеорологического агентства Японии, толчки, вызванные взрывом этого боезаряда, были в 10 раз мощнее, чем при предыдущем испытании северокорейцами атомной бомбы годом ранее.
Токио немедленно направило Пхеньяну ноту протеста и экстренно созывает Совбез ООН. Южная Корея в свою очередь рассматривает вариант размещения на своей территории мощнейшего вооружения США, чтобы противостоять угрозам со стороны КНДР.
Текст: Е. Скобелева