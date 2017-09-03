Пхеньян официально подтвердил успешные испытания самой мощной в истории человечества водородной бомбы

Как вещает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК; главное информагентство КНДР), правитель государства Ким Чен Ын лично осмотрел водородную бомбу, все компоненты которой были произведены в Северной Корее. Как пишет издание, испытание бомбы, разработка которой была заказана лидером государства, стало «успешным и значительным шагом в завершении программ ядерного оружия в стране». Бомба, сообщает ЦТАК, может монтироваться на недавно спроэктированную северокорейскими учеными межконтинентальную баллистическую ракету.



Это шестое по счету ядерное испытание, проведенное военными КНДР, только в этот раз, по данным японских ученых, ядерный заряд был в десять раз мощнее за все предыдущие, когда-либо испытанные человечеством.

Как заверили в Пхеньяне, утечки радиации по итогам испытаний не произошло.

Напомним, этот взрыв повлек за собой землетрясение мощностью 5,2 балла, всколыхнувшее весь Корейский полуостров. Ранее на полуострове южнокорейские и китайские сейсмологи зафиксировали землетрясение мощностью 5,6 балла. По данным метеорологического агентства Японии, толчки, вызванные взрывом этого боезаряда, были в 10 раз мощнее, чем при предыдущем испытании северокорейцами атомной бомбы годом ранее.

Токио немедленно направило Пхеньяну ноту протеста и экстренно созывает Совбез ООН. Южная Корея в свою очередь рассматривает вариант размещения на своей территории мощнейшего вооружения США, чтобы противостоять угрозам со стороны КНДР.

Текст: Е. Скобелева