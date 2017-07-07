На востоке Гамбурга вспыхнул крупный пожар

Речь идет о пожаре на площади 200 квадратных метров. Он вспыхнул сегодня утром на востоке Гамбурга, как раз там, где открывается саммит Группы двадцати.







О пожаре известно следующее: загорелись покрышки на складе одного из автомобильных салонов. Это сообщение принадлежит пожарной службе города в Twitter.





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Т. Сокот



