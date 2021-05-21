Евровидение: Исландия вышла в финал, несмотря по причине коронавируса
21.05.2021 22:09 / Шоу-бизнес / Прочли: 265 человек
Исландия вышла в финал Евровидения в этом году, несмотря на то, что она была вынуждена отказаться от выступления вживую на этой неделе по причине положительного теста на коронавирус.
Daði og Gagnamagnið не выступал вживую во втором полуфинале в четверг в Роттердаме, но все же проголосовал за него вместе с девятью другими странами.
Финляндия, Швейцария и Португалия также получили зеленый свет.
Но семь других стран выбили, среди них Австрия, Дания, Эстония и Польша.
Грузия, Латвия и Чехия – это странами, выбившие из конкурса.
Другими странами, прошедшими квалификацию, были Албания, Болгария, Греция, Молдова, Сан-Марино и Сербия.
В субботнем грандиозном финале 26 стран будут соревноваться на Ahoy Arena в Роттердаме перед аудиторией в 3500 человек.
Кипр будет первой страной-участницей конкурса, а участница Сан-Марино Senhit в сопровождении американского рэпера Фло Рида выступит последней.
Джеймс Ньюман из Великобритании появится на девятом месте со своей песней Embers.
Тем временем Албания получила ужасное второе место - это считается неудачей, поскольку ни одна страна, выступившая вторым, никогда не добивалась победы.
В среду объявили, что Daði og Gagnamagnið не будет выступать вживую после того, как один из шести его участников дал положительный результат на коронавирус. Репетиция их песни 10 Years была показана во время полуфинала в четверг, а в субботу снова будет показана запись.
Италия - одна из стран «большой пятерки», получившая автоматическую квалификацию - фавориты на победу в этом году, за ней следуют Франция, Мальта и Швейцария.
Нидерланды принимают конкурс в этом году, потому что они выиграли конкурс 2019 года в Тель-Авиве.
Действующий чемпион Дункан Лоуренс не может появиться в субботу на мероприятии, так как у него тоже положительный результат на коронавирус.
Лоуренс выразил свое разочарование в четверг, разместив смайлик с разбитым сердцем в своей ленте Twitter.
Грэм Нортон будет вести репортаж BBC One о Гранд-финале Евровидения, который начнется в субботу в 20:00 BST.
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