У 14% россиян иммунитет к коронавирусу

Исследователи говорят, что появление иммунитета зависит от возраста. Так, у детей и подростков до 17 лет иммунитет подтвержден у 20% обследованных. В возрастной группе 18-64 года удалось подтвердить у 14%. В числе граждан старше 65 лет иммунными принято сегодня считать всего лишь 11% россиян.

Интересно мнение главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она ранее заявила, что приблизительно 14% россиян имеют иммунитет к коронавирусу COVID-19. Она говорит, что такие данные им удалось получить согласно итогам тестирования 650 тысяч жителей 46 российских регионов.

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