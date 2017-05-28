Миранда Керр стала женой влиятельного бизнесмена

Свадебная церемония состоялась на заднем дворе дома пары в Брентвуде в стиле “рустикальный шик”. Влюбленные обменялись клятвами верности в окружении друзей и родственников. Подробности свадьбы пока неизвестны. Хотя один трогательный момент журналистам все таки удалось выяснить: во время произнесения клятв верности молодожены не смогли сдержать слезы счастья.

С Эваном Шпигелем Миранда начала встречаться летом 2015-го, а через год бизнесмен сделал ей предложение. По сведениям западной прессы, перед свадьбой Керр должна будет подписать жесткий брачный контракт. К слову, ранее Керр была законной супругой актера Орландо Блума, У пары есть шестилетний сын Флинн.

Напомним, что в недавнем интервью бывший супруг Миранды Орландо заявил, что очень хочет посетить ее свадьбу. Несмотря на развод и громкое расставание, Керр и Блум сохранили хорошие отношения. Однако пока не известно исполнилось ли желание актера.

Текст: Е. Скобелева