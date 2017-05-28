Миранда Керр стала женой влиятельного бизнесмена
Знаменитая модель Миранда Керр официально покинула ряды завидных невест. Знаменитость вышла замуж за основателя Snapchat и влиятельного бизнесмена Эвана Шпигеля.
Свадебная церемония состоялась на заднем дворе дома пары в
Брентвуде в стиле “рустикальный шик”. Влюбленные обменялись клятвами верности в
окружении друзей и родственников. Подробности свадьбы пока неизвестны. Хотя
один трогательный момент журналистам все таки удалось выяснить: во время
произнесения клятв верности молодожены не смогли сдержать слезы счастья.
С Эваном Шпигелем Миранда начала встречаться летом 2015-го,
а через год бизнесмен сделал ей предложение. По сведениям западной прессы,
перед свадьбой Керр должна будет подписать жесткий брачный контракт. К слову,
ранее Керр была законной супругой актера Орландо Блума, У пары есть шестилетний
сын Флинн.
Напомним, что в недавнем интервью бывший супруг Миранды
Орландо заявил, что очень хочет посетить ее свадьбу. Несмотря на развод и
громкое расставание, Керр и Блум сохранили хорошие отношения. Однако пока не
известно исполнилось ли желание актера.
Текст: Е. Скобелева