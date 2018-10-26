Генерал США: через 15 лет возможна война с Китаем

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Ходжес обратил внимание на высокую вероятность войны с Китаем через 15 лет. Поэтому он рекомендует Вашингтону сконцентрировать свое внимание на тихоокеанском регионе.







Невзирая на это, он подчеркнул, что США верны НАТО.





Текст: Т. Сокот



