Болгарский военный вертолет разбился на учениях в Черном море

Командир экипажа получил множество серьезных травм. Его экстренно госпитализировали, но спасти жизнь капитану не удалось, он погиб в больнице. Двое других пилотов отделались легким испугом и незначительными ссадинами, сообщает BGNES со ссылкой на Министерство обороны страны.

Военная прокуратура начала расследование причин инцидента.

Авария произошла около 12:30 после выполнения маневра с применением артиллерийского огня, Panther упал в Черное море в семи милях к востоку от реки Камчия (близ Варны).

Текст: Е. Скобелева