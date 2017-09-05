Таблоиды: Джолли и Питт бросились в объятия друг друга

Голливудским актерам Брэду Питту и Анджелине Джоли желтые издания настолько настойчиво приписывают примирение, что уже кажется: так оно есть. В этот раз о возобновлении отношений между Брэдом и Энджи заявил, человек вхожий в самое их близкое окружение, а именно биограф знаменитой пары Иен Гальперин.



По словам Гальперина, Питт и Джоли на днях столкнулись на вечеринке у общего друга. «Брэд сделал первый шаг к примирению, после чего они бросились в объятия друг к другу», – утверждает литератор. И добавляет: «В этот момент они решили начать все с чистого листа».

Также биограф звезд отметил, что и Энджи, и Брэд много работали для того, чтобы это воссоединение все же произошло. Так, по словам Гальперина, они оба интенсивно посещали курсы психотерапии и духовного консультирования.

Впрочем, сами «мистер и миссис Смит» не спешат объявлять о том, что им удалось склеить надтреснувшие было чувства. Впрочем, на днях Джоли сетовала на то, как тяжелой ей быть одиночкой…

Текст: Е. Скобелева