Грабители украли у инкассаторов в Москве примерно 1 миллион рублей

В пресс-службе столичного главного управления МВД информировали, что 8 сентября около часа дня совершено нападение на автомобиль инкассации одного из московских банков. При движении машины по Вишневой улице она загорелась. Водитель с охранниками выскочили из пылающего автомобиля и попытались самостоятельно потушить пожар. При этом они вынесли сумки с деньгами на улицу.

Отмечается, что в этот момент на инкассаторов напали пятеро бандитов, которые украли часть сумок и скрылись на автомобилях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112. Для поимки налетчиков в Москве и регионе введен план «Перехват».

По данным МЧС, огонь с инкассаторской машины перекинулся на два соседних автомобиля. Транспорт инкассаторов уничтожен полностью, другие машины успели потушить. Отмечается, что сумки с деньгами принадлежали Альфа-банку. Никто из сотрудников банка при нападении не пострадал, нет пострадавших и среди очевидцев инцидента.

Текст:

А. Замятина