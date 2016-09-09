Грабители украли у инкассаторов в Москве примерно 1 миллион рублей
Добычей злоумышленников, напавших вчера днем на машину инкассаторов на северо-западе Москвы, стала сумма в размере примерно миллиона рублей. По информации из правоохранительных органов, преступники завладели служебным пистолетом охранников и пятью сумками с деньгами.
В пресс-службе столичного главного управления МВД информировали, что 8 сентября около часа дня совершено нападение на автомобиль инкассации одного из московских банков. При движении машины по Вишневой улице она загорелась. Водитель с охранниками выскочили из пылающего автомобиля и попытались самостоятельно потушить пожар. При этом они вынесли сумки с деньгами на улицу.
Отмечается, что в этот момент на инкассаторов напали пятеро бандитов, которые украли
часть сумок и скрылись на автомобилях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112. Для поимки
налетчиков в Москве и регионе введен план «Перехват».
По данным МЧС, огонь с инкассаторской машины перекинулся
на два соседних автомобиля. Транспорт инкассаторов уничтожен полностью, другие
машины успели потушить. Отмечается, что сумки с деньгами принадлежали
Альфа-банку. Никто из сотрудников банка при нападении не пострадал, нет
пострадавших и среди очевидцев инцидента.
Текст:
А. Замятина