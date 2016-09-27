В результате крушения небольшого самолета в Канаде погибли два человека

В результате крушения небольшого самолета, север провинции Квебек, Канада погибли два человека. У одного еще достаточно серьезное ранение.







Речь идет о самолете марки Cessna 206 ("Сессна-206"). Он разбился рядом с населенным пунктом Фермон.





Происшествие прокомментировали в полиции, где сообщили, что два месте происшествия погибли два пассажира - 55-летний и 38-летний мужчины. Сильные ожоги у пилота. Он находится в тяжелом состоянии. Его вертолетом доставили в Квебек-Сити. В настоящий момент его персональные данные не раскрываются.





В настоящий момент полиция и представители канадского Совета по безопасности на транспорте заняты тем, что опрашивают свидетелей трагедии, пытаясь установить причины катастрофы.





Текст:

Т. Сокот



