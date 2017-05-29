В Индии обнаружены случаи заражения вирусом Зика: все, что нужно знать о болезни, передающейся комарами
29.05.2017 12:01 / Общество / Прочли: 200 человек
Вирус Зика – еще одна угроза здоровью человека. В Ахмадабаде, Индия, обнаружены три новых случая заражения.
Вирус обнатужили в 1947 году в лесах Уганды. О нем снова стали говорить в 2015 году, когда беременные бразильские женщины, инфицированные вирусом, родили младенцев с аномально маленькими головами. Обычно это связано с неполноценным развитием мозга (так называемой микроцефалией). Позже вирус Зика связали с другим изнурительным синдромом Гийена-Барре, в котором иммунная система атакует здоровые нервные клетки периферической нервной системы, что может привести к параличу.
У вируса Зика довольно мягкие симптомы, потому люди часто не обращаются за медицинской помощью.
Болезнь распространяется дневными активними комарами Aedes. Они также распространяют лихорадку Денге и чикангунья. Большинство людей, зараженных Зикой, не болеют. Это может вызвать легкую болезнь, лихорадку, сыпь и боль суставов. Однако, инфекция во время беременности может привести к серьезным врожденным дефектам мозга у детей, спровоцировать другие дефекты, такие как слепота, глухота и даже судороги.
Что мы знаем о вирусе?
Aedes aegypti - маленький, темный, жаркий погодный комар с белыми отметинами и полосатыми ногами. Ученые полагают, что этот вид возник в Африке и попал в Америку на рабских судах. Он продолжает распространяться через судоходство и самолеты. Теперь его можно встрелить во многих странах мира, включая южные Соединенные Штаты.Ученые изучают, распространяются ли другие виды комаров Зика в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Aedes aegypti основной распространитель Зики и некоторых других тропических болезней, в основном из-за необычно уютных отношений с людьми. В то время как другие виды процветают в более сельских районах или, по крайней мере, в парках и садах, это одомашненные виды - вроде комара-домохозяйка, привыкшего жить в многоквартирных домах и центрах города. Он предпочитает кусать людей и животным
В начале 20-го века многие страны разработали программы для уничтожения всех комаров Aedes aegypti путем распыления химических веществ и применением других мер предосторожности. . К 1970 году вирус скоренили из большей части Южной Америки, включая Бразилию. Но многие программы борьбы с комарами были сокращены. Причины - сокращение бюджета и опасения по поводу использования некоторых инсектицидов.
Некоторые ученые полагают, что вирус Зика, возможно, прибыл в Бразилию в 2014 году, когда достоялись футбольные матчи чемпионата мира. Возможно, одного или несколько инфицированных посетителей укусили москиты и началась цепная реакція, информирует общественность Джеффри Пауэлл, эксперт по комарам Йельского университета, работающий в Бразилии.
Индия была свободна от этого вируса уже более 60 лет, и следы ви руса Зики были в последний раз замечены в 1952-53 годах.
У инфицированных вирусом может быть легкая лихорадка, кожная сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах или головная боль. Эти симптомы обычно продолжаются в течение 2-7 дней. Хотя страны Карибского бассейна в наибольшей степени пострадали от этого заболевания, поступили сообщения о большом числе случаев из Южной и Центральной Америки.
За последние несколько лет Индия укрепила свою систему эпиднадзора для выявления новых инфекций и их сдерживания. По словам старшего сотрудника министерства здравоохранения, только три случая Зики были обнаружены приблизительно в 50 000 человек.
В период с 10 по 16 февраля в 2016 году в BJ Medical College (BJMC) было собрано в общей сложности 93 образца крови, из которых один образец от 64-летнего мужчины показал положительный результат на вирус Зики.
«Это был первый положительный случай Зики, зарегистрированный через наблюдение AFI из Гуджарата», - говорится в заявлении. Однако вызывает беспокойство то, что второй жертвой вируса оказалась 34-летняя женщина, которая только что родила ребенка. У нее не была лихорадка во время беременности. Ее образец направили в Лабораторию вирусных исследований и диагностики (VRDL) для тестирования.
Сегодня ВОЗ оказывает странам помощь в борьбе с болезнью, вызванной вирусом Зика, выполняя действия, изложенные в "Стратегическом механизме реагирования в связи с вирусом Зика"
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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