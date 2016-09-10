Землетрясение, магнитуда которого 5,2, случилась в Японии

Землетрясение, магнитуда которого составила 5,2, произошло в центральной Японии. Природную катаклизму прокомментировало национальное метеорологическое управление страны, сообщив, что эпицентр подземного толчка расположился в соседней с Токио префектуре Ибараки. Что касается очага, он залег на глубине 50 км.







Какие-либо пострадавшие или разрушения отсутствуют. Об угрозе возникновения цунами не объявляли.





В общей сложности подземные толчки были ощутимы в 11 префектурах центральной части Японии. Это сообщение касается префектур Тиба, Ибараки и столичного региона.





Текст:

Т. Сокот



