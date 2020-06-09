О том, что Курильский вулкан Эбеко совершил два выброса пепла

Она говорит, что ранее наблюдались два выброса пепла на вулкане Эбеко, остров Парамушир. Шлейф протянулся на 5 км в юго-восточном направлении от исполина. Чибисова утверждает, что для местной авиации был объявлен оранжевый цветовой код опасности.



Высота вулкана Эбеко составляет 1156 метров, он находится на острове Парамушир в семи километрах на северо-запад от Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

Текст: Т. Сокот



