Фильм о перевоплощении в кота назвали худшей киноновинкой этого года
Портала Metacritic составил список фильмов, которые не понравились зрителям. Вершину антирейтинга занимают комедии с известными актерами в составе.
Так, худшим фильмом 2016 года, по версии Metacritic, стала работа американского кинорежиссера Барри Зонненфельда «Девать жизней» с Кевином Спейси в главных ролях – миллиардера и кота. По системе оценивания портала данная лента получила лишь 11 баллов из 100 возможных.
Фильм «Несносные леди» Гарри Маршалла с участием Джулии Робертс,
Дженнифер Энистон и Кейт Хадсон набрал 18 баллов и занял вторую строчку списка
плохих премьер. А на третьем месте – комедия «Дедушка лёгкого поведения» со
звездами Робертом Де Ниро и Заком Эфроном (тоже 18 баллов).
Также в список худших кинокартин-2016 вошли «Боги Египта»
с Джерардом Батлером, «День независимости: Возрождение» с Лиамом Хэмсвортом,
«Алиса в Зазеркалье» с Джонни Деппом.
Текст: Е. Скобелева