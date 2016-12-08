Фильм о перевоплощении в кота назвали худшей киноновинкой этого года

Так, худшим фильмом 2016 года, по версии Metacritic, стала работа американского кинорежиссера Барри Зонненфельда «Девать жизней» с Кевином Спейси в главных ролях – миллиардера и кота. По системе оценивания портала данная лента получила лишь 11 баллов из 100 возможных.

Фильм «Несносные леди» Гарри Маршалла с участием Джулии Робертс, Дженнифер Энистон и Кейт Хадсон набрал 18 баллов и занял вторую строчку списка плохих премьер. А на третьем месте – комедия «Дедушка лёгкого поведения» со звездами Робертом Де Ниро и Заком Эфроном (тоже 18 баллов).

Также в список худших кинокартин-2016 вошли «Боги Египта» с Джерардом Батлером, «День независимости: Возрождение» с Лиамом Хэмсвортом, «Алиса в Зазеркалье» с Джонни Деппом.

Текст: Е. Скобелева