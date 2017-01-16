Грузовой самолет рухнул на жилые дома в Киргизии, погибли почти 40 человек

В результате крушения грузового «Boeing 747» погибли 37 человек, - сообщается на сайте МЧС республики. Ранее была опубликована информация о 32 жертвах авиакатастрофы. Судьба экипажа самолета пока неизвестна. Предварительно известно, что на борту находились два пилота и два технических работников.



Представитель МЧС Киргизии рассказал, что самолет по каким-то причинам не смог зайти на посадку с первого раза и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент маневров в небе в районе аэропорта Манас наблюдались плохие погодные условия.

По последним данным, при падении крылатой машины разрушены 32 жилых дома. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Кроме погибших, также есть много пострадавших. Местные власти не исключают, что количество жертв может вырасти. 17 января в Киргизии в связи с трагедией объявлено траурным днем.

Текст: Е. Скобелева