Грузовой самолет рухнул на жилые дома в Киргизии, погибли почти 40 человек
Самолет турецкой авиакомпании «Turkish Airlines», выполнявший рейс «Гонконг – Бишкек», упал недалеко от аэропорта Манас в Киргизии. Борт должен был приземлиться в Манасе 16 января в 4:20 мск, но не долетел до аэропорта примерно 15 км. И рухнул в прилегающей к посадочной полосе зоне в районе дач.
В результате крушения грузового «Boeing 747» погибли 37
человек, - сообщается на сайте МЧС республики. Ранее была опубликована
информация о 32 жертвах авиакатастрофы. Судьба экипажа самолета пока
неизвестна. Предварительно известно, что на борту находились два пилота и два технических
работников.
Представитель МЧС Киргизии рассказал, что самолет по
каким-то причинам не смог зайти на посадку с первого раза и, вероятно, хотел
уйти на второй круг. В момент маневров в небе в районе аэропорта Манас наблюдались
плохие погодные условия.
По последним данным, при падении крылатой машины разрушены 32 жилых дома. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Кроме погибших, также есть много пострадавших. Местные власти не исключают, что количество жертв может вырасти. 17 января в Киргизии в связи с трагедией объявлено траурным днем.
Текст: Е. Скобелева