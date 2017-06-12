На севере Египта обнаружили гробницу времен Александра Македонского

Речь идет о группе египетских археологов, которые обнаружили древнюю гробницу, относящуюся к периоду жизни и правления Александра Македонского. Это период с 356 по 323 годы до нашей эры. Гробницу нашли на средиземноморском побережье страны. Это сообщение принадлежит Мустафу Рашди, главе Управления Министерства по делам древностей в регионе Западная Дельта. Научное звание Радши - профессор.







Профессор сообщил, что "относительно точное время строительства найденного захоронения было определено по архитектурным элементам, характерным для эллинистического стиля, а также по рисункам на керамических предметах, находившихся в гробнице".





Он обратил внимание на то, что все пространство усыпальницы разделено на четыре просторных зала. Рашди сообщил, что "в некоторых местах отлично сохранились барельефы в форме разнообразных геометрических фигур, а стены покрыты письменами на древнегреческом языке".





Согласно мнению экспертов, все они либо заклинания, либо ритуальные тексты. Их использовали в те времена в результате обрядов погребения.





Несколько слов о том, что внутри самой гробницы. Членами египетской экспедиции обнаружены многочисленные предметы быта. Там много ценных артефактов. Их историческая значимость по мнению профессора, не известна. Ее должны определить специалисты. О результатах исследований должны сообщить дополнительно.





Обратим внимание, что всего же в захоронении, которое находится в непосредственной близости от основанного великим полководцем города - египетской Александрии, нашли приблизительно 300 древних предметов. Их передадут под контроль специальной министерской комиссии.





На ближайшее время запланирован следующий этап работ. В планах ученых непосредственное изучение текстов, которые оставлены на стенах гробницы. Эксперты для себя поставили за цель ответить на главный вопрос: кому же действительно принадлежало обнаруженное захоронение. Если учитывать во внимание основательность этой усыпальницы, разнообразные цвета и изысканность, как она внутренне оформления, специалисты не исключили, что в ней хоронили представителя знати, который входил в близкое окружение Александра Великого.





Несколько слов об Александрии. Она основана македонским царем в 331 году до нашей эры. Еще при жизни царя она оказалась одним из самых грандиозных проектов Александра Великого. Впервые город дал для Египта прочную основу на Средиземном море. На протяжении столетий он был центром экономической и политической жизни региона. В современном Египте Александрию принято называть "северной столицей" страны.





Текст: Т. Сокот



