Компанию первым леди лидеров НАТО составил гей
Мужчина премьер-министра Люксембурга Готье Дестне присоединился к женам и любимых руководителей стран - членов НАТО во время встречи в Брюсселе. Молодой человек с другими женщинами позировал для фотографий в Королевском замке в Лаекене.
Пока лидеры государств обсуждали важные вопросы во время
саммита в Брюсселе, к их женам присоединился супруг представителя с
Люксембурга. В частности, он с другими женщинами позировал для фотографий в
Королевском замке в Лаекене в четверг вечером перед ужином, который был
специально организован для семей.
Политик Ксавье Беттель долгое время боролся за легализацию
однополых браков в родной стране. А когда закон вступил в силу, он официально
узаконил свои отношения со своим молодым человеком Готье.
К слову, Беттель не единственный политик, который вступил в
однополый брак. Глава Кабмина Исландии Йоханна Сигурдардоттир также была
нетрадиционной ориентации и официально оформила отношения со своей подругой
журналисткой.
Текст: Е. Скобелева