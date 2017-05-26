Компанию первым леди лидеров НАТО составил гей

Пока лидеры государств обсуждали важные вопросы во время саммита в Брюсселе, к их женам присоединился супруг представителя с Люксембурга. В частности, он с другими женщинами позировал для фотографий в Королевском замке в Лаекене в четверг вечером перед ужином, который был специально организован для семей.

Политик Ксавье Беттель долгое время боролся за легализацию однополых браков в родной стране. А когда закон вступил в силу, он официально узаконил свои отношения со своим молодым человеком Готье.

К слову, Беттель не единственный политик, который вступил в однополый брак. Глава Кабмина Исландии Йоханна Сигурдардоттир также была нетрадиционной ориентации и официально оформила отношения со своей подругой журналисткой.

Текст: Е. Скобелева