В результате крушения самолета на Аляске погиб один человек

Легкомоторный самолет потерпел крушение на Аляске. К сожалению, пилот воздушного судна погиб.







Что касается причины случившегося, в СМИ представлена следующая информация: - "Причина крушения и личность погибшего еще не установлены. На данный момент проводится расследование происшествия".

Таково заявление спасателей.





Инцидент случился вчера, 10 сентября, приблизительно в 16:30 по местному времени или 11 сентября 03:30 мск, недалеко от города Анкоридж, штат Аляска.





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Т. Сокот



