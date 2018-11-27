Археологи о том, что в Египте обнаружена новая гробница

Здесь ими была обнаружена гробница по мнению специалистов времен XIX династии фараонов. Это заявление принадлежит министру Египта по делам памятников древности Халеду аль-Аннани.



Египетский высокопоставленный чиновник сообщил, что находку специалисты отнесли к 1292—1186 годам до нашей эры.

Кстати, в этой гробнице нашли саркофаг с мумией и много разных предметов, а именно, погребальные фигурки, маски.

Археологи утверждают, что эта гробница возможно принадлежит служителю храма бога Амона.

Текст: Т. Сокот



