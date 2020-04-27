Врач о серьезном вреде долгого сна в выходные
27.04.2020 08:54 / Общество / Прочли: 423 человек
Долгий сон в выходные это когда человек компенсирует недосып в будние дни. Он является серьезной угрозой здоровью. Таково мнение врач-сомнолога из Медицинской академии имени Сеченова Михаила Полуэктова.
Вообще сон меньше пяти часов наносит серьезный урон организму, вплоть до увеличения общей смертности населения в стране.
Сон по 5-6 часов – причина - сахарногоу диабета и основная проблема сердечно-сосудистой системы. Также к нарушению сна приводит малоподвижный образ жизни и переедание по вечерам. Сама попытка компенсировать недостаток сна в будни ничем хорошим не кончается.
Переизбыток сна влияет на умственные способности человека. Достаточно долгое нахождение в горизонтальном положении опасно для позвоночника. В организме нарушается процесс обмена. Так накапливаться жировая масса.
Если человек привык ложиться в пять утра, то нужно постепенно возвращать ритм, отодвигая ежедневно свой сон на час назад. Это очень продолжительный процесс, хотя и эффективный.
Также Полуэктов советует избегать физических нагрузок перед сном. Если сложно справиться с нарушением сна, то нужно прибегнуть к помощи специальных биодобавок. Нужна консультация с врачом.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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