Врач о серьезном вреде долгого сна в выходные

Вообще сон меньше пяти часов наносит серьезный урон организму, вплоть до увеличения общей смертности населения в стране.







Сон по 5-6 часов – причина - сахарногоу диабета и основная проблема сердечно-сосудистой системы. Также к нарушению сна приводит малоподвижный образ жизни и переедание по вечерам. Сама попытка компенсировать недостаток сна в будни ничем хорошим не кончается.





Переизбыток сна влияет на умственные способности человека. Достаточно долгое нахождение в горизонтальном положении опасно для позвоночника. В организме нарушается процесс обмена. Так накапливаться жировая масса.





Если человек привык ложиться в пять утра, то нужно постепенно возвращать ритм, отодвигая ежедневно свой сон на час назад. Это очень продолжительный процесс, хотя и эффективный.





Также Полуэктов советует избегать физических нагрузок перед сном. Если сложно справиться с нарушением сна, то нужно прибегнуть к помощи специальных биодобавок. Нужна консультация с врачом.





Текст: Т. Сокот