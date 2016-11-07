Регистрация фирм с Бизнес Эксперт

"Бизнес Эксперт" занимается сопровождением предпринимателей от самого начала задумки компании до сделок по ее продаже. Получение разрешений от контролирующих органов на профессиональную деятельность пройдет намного легче с комплексной помощью компании. Сотрудничество с опытными юристами и экспертами в данной деятельности гарантируют успешное завершение всех операций и регистраций. Компания так же помогает в оформлении, продаже или покупке уже готовых фирм, или же зарегистрировать, продать или купить свою запатентованную.

Регистрация ИП

Регистрация ИП в Москве не требует затраты сил и времени, ведь с ней справится "Бизнес Эксперт". Для ведения бизнеса нужно создать юридическое лицо, или же заниматься предпринимательским бизнесом от физического. Первый вариант требует такой перечень регистраций:

• ООО,

• ЗАО,

• ОАО и т.д.

Выбрав второй вариант ведения бизнеса, Вы можете получить статус индивидуального предпринимателя. Такая форма имеет много преимуществ. Требований намного меньше чем для юридических лиц. Для начала бизнеса не требуется ни уставного капитала, ни устава. Стартовые затраты сводятся к минимуму. ИП может иметь те же права, на которых действует юридическое лицо.

Подробная консультация и объяснение всех деталей поможет быстро и беспрепятственно добиться своей цели. Помощь на каждом этапе от сотрудников компании убирают риск отказа контролирующих фирм и урезают все затруднения. Что бы не тратить много времени для регистрации фирмы в Москве, многие выбирают покупку уже готовой, с чем вам тоже помогут специалисты и оформят все требующиеся документы.

Регистрация ООО