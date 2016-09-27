Закончилось расследование убийства няней четырехлетней девочки

Комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у 39-летней Гюльчехры Бобокуловой, обвиняемой в убийстве четырехлетнего ребенка зимой текущего года, хроническое психическое расстройство. Соответствующее сообщение появилось на сайте СК РФ. Следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.



Напомним, утром 29 февраля 2016 года убийство, потрясшее всю страну, произошло в одной из московских многоэтажек, расположенных по улице Народного Ополчения. Подсудимая Бобокулова, которую семья москвичей ранее наняла в качестве няни для маленькой дочери, дождалась, когда родители со старшим ребенком ушли из дома, затем убила свою четырехлетнюю воспитанницу, после чего сожгла квартиру. До задержания полицией женщина минут двадцать бесцельно бродила по улице, держа в руках отрезанную голову девочки и разговаривая сама с собой.

Няню-убийцу судят по статьям «Убийство малолетнего», «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», «Заведомо ложное сообщение о взрыве» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Текст: Е. Скобелева