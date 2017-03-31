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Почему доверительное управление на Форексе – отличный вариант для инвестиций?

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Почему доверительное управление на Форексе – отличный вариант для инвестиций?

31.03.2017 10:41 / Финансы / Прочли: 257 человек

Имея на руках заработанные честным трудом деньги, не хочется, чтобы они напрасно пропадали под подушкой или поступали в распоряжение банков за смешные проценты, не обеспечивающие даже перекрытие инфляции.

Все вы уже не раз слышали, как различные кризисные явления не лучшим образом влияют на отечественную валюту, вынуждая ее девальвироваться и терять привлекательность.

Таким образом, перспективы для ваших сбережений выглядят вполне туманными, если, конечно, не найти альтернативное инвестиционное направление, в котором обеспечивалось бы оптимальное соотношение риска и доходности.

Выбирая, куда выгодно и с минимальным риском вложить деньги, многие рассматривают вариант предпринимательства или бизнеса. Однако это зачастую неоправданный риск, для которого нужны крупные суммы, затраты времени и сил.

На этом фоне куда более привлекательно выглядит доверительное управление на валютном рынке Форекс и для этого есть сразу несколько веских причин:

1.      Степень риска для вкладов минимальна, в то время как ожидания доходности радуют высокими процентами. На практике, даже не особенно талантливый инвестор, но с определенным опытом за плечами и грамотной strategie forex, способен в месяц выходить на прибыльность в 20%. Понятно, что весь доход положить в собственный карман инвестору не удастся и придется поделиться еще с управляющим трейдером, компанией, предоставившей возможность сотрудничества с ним, оплатить комиссионные издержки. Но даже после оплаты всех счетов вкладчик может рассчитывать на стабильные 10%, что также выглядит достаточно заманчивым предложением, особенно с учетом тех жалких процентов, которые показывают банковские вклады.

 

2.      Вторая причина заключается в активном развитии валютного рынка, который расширяется огромными темпами, набирая в число своих участников множество активных инвесторов, готовых вкладывать деньги в торговлю валютой и инвестиции рынка Форекс. Если еще сравнительно недавно на Форексе могли торговать лишь избранные финансисты, с приличным капиталом на счете, то сейчас рынок стал гораздо более открытым и принимает к себе широкие массы населения. Многие брокеры уже готовы заключать договоры с клиентами, располагающими минимальной суммой всего в 100$. Такую сумму способен скопить за кратчайший срок практически каждый, кому интересен заработок с Admiral Markets Romania на международном валютном рынке и сулящие при этом перспективы. Главное – правильно подобрать управляющего трейдера, который обеспечит вам хорошую ежемесячную доходность без стрессовых провалов и серьезных потерь.

3.      Прозрачность работы управляющего трейдера – еще один важный аргумент для предпочтения доверительному управлению. В нашей стране ПАММ-счета приобрели популярность среди населения гораздо позже, нежели во всем мире, однако данный инструмент все же стал неотъемлемой частью в инвестиционных направлениях большинства трейдеров. Избавились нынче трейдеры и от огромного числа рутинной работы, которая требовала контроля действий трейдера в режиме реального времени, обмен приказами через электронную почту, а также «переваривание» огромных объемов информации, которую приходилось соединять воедино и использовать для принятия решений. К счастью, в наши дни всем этим занимается компьютер, предоставляя игроку простой и понятный отчет.

Безусловно, доверительное управление на международном валютном рынке Форекс также не лишено некоторых недостатков. В качестве примера можно привести серьезные трудности, с которыми предстоит столкнуться инвестору, чтобы отыскать по-настоящему опытного и надежного валютного спекулянта. Другое дело, что когда вы этого человека все-таки найдете, можно будет навсегда позабыть о нелепых промахах и обманах от некомпетентных специалистов, которым вы доверили управление собственным финансовым счетом.

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Источник: LadyVenus.ru
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