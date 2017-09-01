Число американцев, которых в Техасе убил «Харви», выросло до 44, и шторм движется на другие штаты

Ураган «Харви», который принес в США 53 триллиона литров осадков, буквально затопив целые штаты – Техас и Луизиану, в четверг, 31 августа, начал движение вглубь континента. Об этом известили население американские метеорологи.



Ежедневно обновляются официальные цифры погибших, чьи жизни забрал «Харви». Так, согласно данным по состоянию на четверг, в нескольких округах Техаса и самом крупном городе штата Хьюстоне погибли 44 человека, еще как минимум 19 считаются пропавшими без вести.

Без малого миллион техасцев покинули свои дома – спасатели их эвакуировали. К эвакуации власти призывают еще 779 жителей региона, на который обрушилась стихия. Одни из последних эвакуированных из зоны бедствия – 190 пациентов больницы города Бомонт.

В ряде городов по состоянию на данный момент нет водоснабжения, людям нечего пить.

Тем временем в Белом доме собираются выделить из госказны шесть миллиардов долларов финансовой помощи потерпевшим от разрушительного урагана штатам Техас и Луизиана. С такой просьбой к членам Конгресса США обратился президент Дональд Трамп. Львиную долю этих средств в случае одобрения конгрессменами получит Федеральное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций (FEMA). Эта сумма должна стать лишь первой частью помощи потерпевшим регионам. В то же время губернатор наиболее пострадавшего от шторма штата Техас сообщил, что убытки, нанесенные штату штормом, оцениваются в 125 миллиардов (!) долларов.

Напомним, «Харви» попал в число самых мощных ураганов, которые обрушивались на Америку за последние полсотни лет. Затоплены оказались 100 тысяч домов, еще около 189 тысяч домовладений обесточены. А вчера, 31 августа, на химзаводе компании Arkema Ink, расположенном в зоне подтопления, произошло два взрыва.

Текст: Е. Скобелева