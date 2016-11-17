Выбираем новогодние подарки
17.11.2016 16:09 / Общество / Прочли: 104 человек
Для тех, кто в предновогодней суете старается не забыть о друзьях и близких, полезной будет небольшая «шпаргалка» по выбору подарков для любого пола и возраста.
Воспользовавшись этими простыми подсказками, вы быстро сможете определиться с полезными и приятными презентами для членов семьи, коллег и знакомых.
Подарки детям. Сделать праздник по-настоящему волшебным для каждого ребенка поможет написанное им заблаговременно письмо Деду Морозу. Тогда вы обязательно попадете в точку, преподнеся долгожданный и желанный подарок. Постарайтесь, чтобы подарок заключал в себе элемент сюрприза: например, к основному подарку можно добавить несколько бюджетных небольших презентов, упакованных в коробки разных цветов и размеров. Используйте яркую, красочную упаковку, которая усилит предвкушение удовольствия от самого подарка. Выбирая игрушки для малышей, помните, что они должны быть качественными, чтобы не вызвать аллергию или не причинить ребенку другой вред. Учитывайте возраст ребенка и в соответствии с ним подбирайте игрушки, настольные игры, книжки, наборы для творчества, игрушечную мебель, спортивный инвентарь и т.п.
Универсальными вариантами новогодних подарков для представительниц прекрасного пола станут: парфюмерия (при условии, что вы знаете, какие ароматы предпочтительны), наборы для ароматерапии, предметы для хобби (если таковое имеется), предметы для домашнего обихода (красивая скатерть, набор салфеток или бокалов).
Еще одной востребованной разновидностью подарков являются презенты-впечатления. К ним относятся абонементы на SPA-процедуры, билеты в театр, подарочные сертификаты на туристические туры и проч.
Традиционными подарками для мужчин считаются: кожгалантерея, бизнес-подарки (блокноты, дорогая канцелярия), аксессуары для автомобиля, туристические ножи
Очень хороши в качестве подарка на Новый год гастрономические корзины. Красиво оформленные наборы с элитным алкоголем, благородными сырами, шоколадом, кофе и фруктами будут уместны практически для любого взрослого получателя подарка.
Для похода в гости, а также для праздничного оформления собственного дома или офиса незаменимы новогодние композиции и букеты от www.flower-shop.ru. Великолепные дизайнерские творения из еловых веток, елочных игрушек, новогодних аксессуаров и живых цветов станут достойным декором праздничного интерьера.
Подарки детям. Сделать праздник по-настоящему волшебным для каждого ребенка поможет написанное им заблаговременно письмо Деду Морозу. Тогда вы обязательно попадете в точку, преподнеся долгожданный и желанный подарок. Постарайтесь, чтобы подарок заключал в себе элемент сюрприза: например, к основному подарку можно добавить несколько бюджетных небольших презентов, упакованных в коробки разных цветов и размеров. Используйте яркую, красочную упаковку, которая усилит предвкушение удовольствия от самого подарка. Выбирая игрушки для малышей, помните, что они должны быть качественными, чтобы не вызвать аллергию или не причинить ребенку другой вред. Учитывайте возраст ребенка и в соответствии с ним подбирайте игрушки, настольные игры, книжки, наборы для творчества, игрушечную мебель, спортивный инвентарь и т.п.
Универсальными вариантами новогодних подарков для представительниц прекрасного пола станут: парфюмерия (при условии, что вы знаете, какие ароматы предпочтительны), наборы для ароматерапии, предметы для хобби (если таковое имеется), предметы для домашнего обихода (красивая скатерть, набор салфеток или бокалов).
Еще одной востребованной разновидностью подарков являются презенты-впечатления. К ним относятся абонементы на SPA-процедуры, билеты в театр, подарочные сертификаты на туристические туры и проч.
Традиционными подарками для мужчин считаются: кожгалантерея, бизнес-подарки (блокноты, дорогая канцелярия), аксессуары для автомобиля, туристические ножи
Очень хороши в качестве подарка на Новый год гастрономические корзины. Красиво оформленные наборы с элитным алкоголем, благородными сырами, шоколадом, кофе и фруктами будут уместны практически для любого взрослого получателя подарка.
Для похода в гости, а также для праздничного оформления собственного дома или офиса незаменимы новогодние композиции и букеты от www.flower-shop.ru. Великолепные дизайнерские творения из еловых веток, елочных игрушек, новогодних аксессуаров и живых цветов станут достойным декором праздничного интерьера.
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Источник: LadyVenus.ru
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