Происшествие в аэропорту Домодедово: самолет столкнулся с погрузчиком

В аэропорту Домодедово столкнулись самолет и погрузчик. Это сообщение пресс-службы аэропорта. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют.







Текст сообщения носит следующий характер: - "инцидент произошел в результате ошибки руления. Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, выделенную для проезда спецтранспорта. В ходе движения по технической полосе ВС наехало на стоявший в выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик".





В экстренных службах аэропорта сообщили, что инцидент сучился с самолетом Ан-148, который принадлежит авиакомпании "Саратовские авиалинии".





Текст: Т. Сокот



