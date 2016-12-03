Береговые службы Турции эвакуировали экипаж севшего на мель российского сухогруза

Береговые службы Турции эвакуировали экипаж российского сухогруза "Волгодон-203". Напомним, что тот сел на мель у берегов Стамбула. Это сообщение Генконсульства РФ в Стамбуле.







Что касается угрозы жизни членов экипажа, такова отсутствует.





Дипломаты сообщили, что "судно "Волгодон-203" село на мель по причине тяжелых погодных условий. Еще одно препятствие – это сильный ветер в зоне пролива Босфор".





В диппретставительстве сообщили, что "угрозы жизни членов экипажа нет, береговые службы занимаются эвакуацией моряков".





Судно село на мель вчера поздно вечером, приблизительно в 21:00 (время совпадает с московским), пролив Босфор, рядом со стамбульским районом Картал. Кстати, это второй подобный случай в Стамбуле на протяжении текущего дня. Еще одно судно сорвалось с якоря по причине сильного волнения в проливе. Его отнесло на отмель ветром. Что касается экипажа, он эвакуирован.





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Т. Сокот



