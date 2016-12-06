Покупка бетона для строительства

Развитие химической отрасли позволило создавать бетонные смеси высокого качества и наделять их особыми свойствами. Теперь данный материал может применяться для возведения высокопрочных и надежных конструкций любого назначения, в том числе мостов, дамб и многоэтажных домов. При этом строительство осуществляется не только в стандартных условиях, но и на сложных участках. Это возможно благодаря добавке в бетон особых веществ, которые могут характеризоваться:

пластичностью;

водостойкостью;

теплопроводностью и т.д.

Смеси разного характера позволяют применять оптимальные варианты бетона на различных участках, подбирая наиболее подходящие свойства.

Бетон для строительства

Для масштабных объектов нужно довольно много стройматериалов. Наиболее выгодно для застройщика будет найти одного поставщика, который сможет предоставить все необходимые марки бетона в нужных количествах. В таком случае всегда используется для расчетов оптовая цена, что немаловажно при строительстве крупных объектов. При этом получится не только купить дешёвый бетон, но и избавить себя от постоянных поисков и заказов – достаточно наладить поставки в соответствии с планом строительства.

Многие компании предоставляют услугу поставки бетона в автобетоносмесителе – это удобно и выгодно. Готовая смесь транспортируется в специальном барабане, где она тщательно смешивается и попадает на площадку в лучшем виде. При этом можно заказывать четко необходимое количество нужной марки бетона для выполнения конкретной задачи. По ходу выполнения работ будет постоянно поступать свежий бетон. Такой подход позволяет наладить беспрерывность процесса строительства, существенно ускорить сроки сдачи в эксплуатацию объекта. Так что купить дешёвый бетон не составит труда.

Заказ бетона

Рекомендуется заказывать бетон напрямую у производителя. Это всегда гарантия качества, фирма отвечает своей репутацией перед клиентом и в таких случаях нельзя переложить ответственность на чужие плечи, как в случае с посредниками. Также это в любом случае более дешевый вариант, особенно если покупка производится напрямую, минуя магазины и представительства.

Многие производители предлагают свои услуги по продаже и доставке бетона. В их арсенале есть собственный автопарк и команда профессионалов, которые знают свое дело. Еще одним преимуществом работы напрямую с производителем является возможность индивидуального заказа. Это позволяет обеспечить строительную площадку специальными смесями с необходимыми свойствами – при крупных покупках фирма всегда пойдет на встречу и изготовит составы с любыми особыми свойствами, которые нужны заказчику.

Среди основных видов бетона, который может предложить производитель, можно отметить следующие разновидности:

основа из гранитного щебня или гравия;

мостовой;

ячеистый;

тощий;

керамзитобетон;

песчаный.

Также всегда в любых количествах предлагаются сухие смеси для самостоятельного замеса.

При выборе компании, которая будет выступать в качестве поставщика, нужно обратить внимание на опыт ее работы, отзывы клиентов, активность производственных мощностей, круг клиентов, наличие сертификации и разрешений на каждый вид продукции. Немаловажный фактор – цена товара. При высокой производительности и больших объемах заказов такие компании могут позволить себе держать стабильно низкие цены для каждой категории покупателей – от крупных заказчиков до клиентов, которые обращаются с целью разового приобретения.