Нижегородского школьника подозревают в расправе над родителями





По факту двойного убийства следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В совершении преступления следователи почти сразу заподозрили 16-летнего сына погибших, который не появлялся по месту жительства. Известно, что парень не посещал школу с 8 декабря.





Спустя некоторое время в сотрудничестве с оперативниками Следкома по Пермскому краю предполагаемого убийцу собственных родителей правоохранители сняли с поезда, следовавшего в Екатеринбург. Произошло задержание малолетнего преступника в городе Кунгур на территории Пермского края.





Расследование трагического инцидента продолжается. Действия следователей нацелены на установление обстоятельств произошедшего.





Текст: Е. Скобелева