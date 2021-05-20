NI приготовился к порывам ветра и дождю, поскольку ненадежная погода





Неустойчивая погода в четверг коснется Ирландии и Великобритании.

Атлантическая система низкого давления, которая не была названа штормом, принесет порывы ветра со скоростью более 50 миль в час (80 км / ч) в прибрежные районы Северной Ирландии.

Самые сильные порывы ожидаются в первой половине дня, с порывами внутри страны до 40 миль в час (65 км / ч).

Представители метеорологического бюро заявили, что проливы дождя приведут к ветреной погоде, местами ожидается 40-60 мм.

Этого достаточно, чтобы спровоцировать локальное наводнение.

Несезонная погода привела к тому, что в Ирландии и на юге Великобритании обнародовали ряд погодных предупреждений.

Сильнейшие порывы ветра ожидаются на юго-западе острова Ирландия, где до полуночи действуют предупреждения для графств Корк и Керри.

Представители ирландской метеорологической служба также выпустила предупреждение об осадках для шести округов на западном и южном побережьях - от графства Клэр до Уотерфорда.

Мартовский остров Ратлин переживает ненастную погоду.

В Великобритании представители метеорологического бюро обнародовали сообщения для южного Уэльса и южной Англии, предупреждая о возможных задержках транспортировки, а также о повреждении внешних временных сооружений.

Хотя неустойчивая система по-прежнему будет преобладать в погоде в пятницу, она не будет такой влажной или ветреной, с прогнозируемыми солнечными периодами и рассеянными ливнями.

Суббота, похоже, станет лучшим днем уик-энда перед возвращением к солнечным периодам и проливным дождям в воскресенье.



