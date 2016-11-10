В 2018 году на МКС отправится первый российский 3D-принтер

Российские ученые сейчас заняты разработкой первого отечественного 3D-принтера. Он способен работать в невесомости, печатая инструменты для космонавтов. Через два года, 2018 год, устройство отправят для эксперимента на Международную космическую станцию (МКС). Это сообщение Сергея Псахье, директора Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН, профессора Томского политехнического университета (ТПУ).







Псахье сообщил, что "в соответствии с планом, в конце 2018 года - отправка на МКС. Но до этого мы должны отработать все режимы, научить людей работать, - сказал он. По словам ученого, на первоначальном этапе планируется использовать для печати полимерный материал. Разработкой принтера занимаются специалисты ТПУ, ИФПМ, Сколковского института науки и технологий ("Сколтех"), а также РКК "Энергия"





Своим мнением об устройстве с общественностью поделился Алексей Бидеев, начальник отделения проектирования пилотируемых космических комплексов РКК "Энергия". Он уверен, что это устройство в будущем пригодиться для длительных космических экспедиций.





В РКК о нем сообщили следующее: - "он перспективен сейчас как космический эксперимент - это просто интересно, потому что никто раньше этого не делал. Это очень важно для всех наших будущих программ. Представьте, летит экспедиция на Марс, летит около года. Запасы, которые они могут с собой взять, - по инструментам, деталям, принадлежностям - очень ограничены. Мы возлагаем на подобную технологию большие надежды".





Дальше представитель РКК обратил внимание на то, что специалисты должны отработать огромное количество деталей, чтобы отправить устройство в космос.





Сам директор института сообщил, что "если при 3D-печати на Земле можно включить мощную производственную вытяжку, систему фильтров, которая обезопасит персонал, то когда то же самое происходит в замкнутом объеме космического пилотируемого аппарата, нам очень важно убедиться в том, что космонавты защищены".





В дальнейшем запланирована промышленная эксплуатация 3D-устройств в пилотируемых космических программах разного характера.





Псахье отметил, что "то, что в 2018 году будет реализовано в качестве космического эксперимента, после 2020 года пойдет в качестве штатной системы для наших лунных и марсианских комплексов".





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Т. Сокот



