Выборы в Малави: суд вынесет решение по выборам президента 2019 года

В Малави наблюдается высокий уровень беспокойства: люди ждут, когда коллегия из пяти высших судей вынесет решение о президентских выборах в мае прошлого года.



Многие школы закрыты, а некоторые виды общественного транспорта приостановлены до принятия в понедельник решения о том, следует ли аннулировать результат.

Напомним, что президент Питер Мутарика победил на втором сроке с 38,6% голосов.

Но кандидат от оппозиции Лазарь Чаквера обратился в суд, чтобы доказать, что он должен был быть объявлен победителем.

Согласно официальным результатам, он получил 35,4% голосов как знаменосец от партии Конгресса в Малави.

Бывший союзник президента Саулос Чилима, который занял третье место с 20,2%, также оспаривает результаты выборов. Он был кандидатом в UTM.

Чилима и Чаквера - единственные кандидаты из семи, принявших участие в президентской гонке, которые оспаривают результат.

Судьи прибыли в суд столицы Лилонгве.

Какие были обвинения?

Проигравшие кандидаты утверждали, что избирательный процесс, особенно способ обработки результатов, был полон нарушений.

В суде их адвокаты заявили, что корректирующая жидкость, известная в местном масштабе под торговой маркой Tipp-Ex, использовалась на некоторых счетных листах, отправленных избирательными участками.

Изменения были сделаны после того, как они были подписаны партийными агентами, сказали они.

Оппозиция утверждает, что в избирательных участках, где были подсчитаны голоса, были нарушения.

Адвокаты также заявили, что в некоторых случаях сотрудники избирательных участков отправляли неверную копию листа результатов в главный центр подсчета голосов.

Они также нашли некоторые математические ошибки в небольшом числе случаев.

Хотя в каждом случае не было большого количества ошибок, адвокаты сказали, что доказательства указывают на ошибочный процесс.

Каков был ответ?

В суде Избирательная комиссия Малави (MEC) отстаивала свою обработку голосования в соответствии с законом.

Он сказал, что в тех немногих формах, где была обнаружена корректирующая жидкость, она использовалась не для изменения результата, а для изменения процедурной информации, которая была введена неправильно.

Комиссия заявила, что не поставляла Tipp-Ex.

Несколько слов о выборах в Малави в 2019 году. Официальные результаты следующие - 158969.

Победное поле для голосования следующее: 38,6% - Питер Мутарика, 35,4% - Лазарь Чаквера, 20,2% - Саулос Чилима.

Адвокаты MEC также утверждали, что, хотя в некоторых случаях была подана неправильная копия листа результатов, эта копия была подписана партийными агентами, и сам подсчет был правильным.

Вне судебного разбирательства сторонники Демократической прогрессивной партии г-на Мутарики часто упоминали сообщения международных наблюдателей, которые были в основном благоприятными, в качестве доказательства того, что он справедливо выиграл голосование.

Насколько Малави были заинтересованы в этом деле?

Четыре радиостанции транслируют сеансы в прямом эфире, и пассажиры общественного транспорта иногда требуют, чтобы радио было включено, чтобы они могли следить за происходящим.

Почему это так важно? Уровень гнева здесь беспрецедентен. Так как спорные результаты были объявлены в мае прошлого года, были регулярные антиправительственные протесты. Некоторые из них привели к разграблению и уничтожению имущества, в том числе правительственных учреждений.

Известно, что два человека - один полицейский и один гражданский - были убиты во время демонстраций.

Правозащитная группа провела митинг в столице после того, как были сделаны заявления о том, что кто-то пытался подкупить судей.

Комиссия по правам человека Малави заявила, что в октябре во время подавления безопасности после акции протеста сотрудники полиции изнасиловали женщин и подвергли их сексуальному насилию, причем некоторые из них присутствовали в присутствии своих детей.

Всего несколько дней назад антикоррупционный орган страны арестовал известного бизнесмена по обвинению в том, что он пытался подкупить пять судей, рассматривающих дело.

Он якобы хотел, чтобы судьи приняли решение в пользу респондентов, Питера Мутарика и Избирательной комиссии Малави.

Бизнесмен был передан в антикоррупционное ведомство главным судьей.

Ситуации не помог тот факт, что полиция не считается нейтральной или профессиональной. По большей части, это были военные, которые выходили на улицы, чтобы помочь навести порядок.

Что будет после правил суда?

Суд может вынести решение большинством голосов, и неясно, по какому пути пойдут судьи.

Сторонники оппозиции воспользовались решением кенийского суда 2017 года об отмене там президентских выборов.

Но если суд не отменит результат, возникает страх перед новым насилием.

Правительство, силы безопасности, церковные организации и дипломаты выступили с заявлениями о спокойствии.

Чаквера Чилима призвали малавийцев соблюдать вердикт суда.

Поскольку решение выносится, многие люди планируют оставаться в помещении, но ожидается, что основные партии отправят своих сторонников в главные городские центры для проведения торжеств.

Текст: Т. Сокот