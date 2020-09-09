В книге Вудворда сказано, что Трамп намеренно подавил вирус
09.09.2020 23:36 / В мире / Прочли: 738 человек
Президент Дональд Трамп знал, что Covid-19 опаснее гриппа до того, как поразил США, но, он просто хотел преуменьшить значение кризиса.Боб Вудворд, журналист, который разразил Уотергейтский скандал, брал интервью у Трампа 18 раз с декабря по июль.
Трамп сказал ему, что вирус является «смертельным веществом», прежде чем была подтверждена первая смерть в США, а позже добавил, что хотел «преуменьшить его значение», чтобы не вызывать панику.
Президент ранее назвал книгу «фальшивкой». В августе месяце Трамп написал в Твиттере: «Книга Боба Вудворда, как всегда, будет ФАЛЬШИВКОЙ, как и многие другие».
В среду некоторые американские СМИ опубликовали отрывки из интервью президента и журналиста, которые содержали его замечания по поводу пандемии, а также расы и других вопросов.
Вот некоторые из ключевых цитат:
В интервью Вудворду Трамп указал, что знает о серьезности болезни больше, чем заявил публично.
Согласно записи звонка, в феврале Трамп сказал Вудворду, что коронавирус смертоноснее гриппа.
«Заболевание передается воздушным путем», - сказал Трамп Вудворду 7 февраля.
Позже в том же месяце Трамп пообещал, что вирус «в значительной степени находится под контролем», а количество заболевших скоро будет близко к нулю. Он также намекал, что грипп опаснее Covid-19.
Выступая на Капитолийском холме 10 марта, Трамп сказал: «Сохраняйте спокойствие. Все пройдет».
Девять дней спустя, через несколько дней после того, как Белый дом объявил пандемию чрезвычайной ситуацией в стране, президент сказал Вудворду: «Я хотел преуменьшать ситуацию».
Отвечая на вопросы журналистов о книге в среду, пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани заявила, что президент всегда четкий в отношении кризиса.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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