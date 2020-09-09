В книге Вудворда сказано, что Трамп намеренно подавил вирус





Трамп сказал ему, что вирус является «смертельным веществом», прежде чем была подтверждена первая смерть в США, а позже добавил, что хотел «преуменьшить его значение», чтобы не вызывать панику.

Президент ранее назвал книгу «фальшивкой». В августе месяце Трамп написал в Твиттере: «Книга Боба Вудворда, как всегда, будет ФАЛЬШИВКОЙ, как и многие другие».

В среду некоторые американские СМИ опубликовали отрывки из интервью президента и журналиста, которые содержали его замечания по поводу пандемии, а также расы и других вопросов.

Вот некоторые из ключевых цитат:

В интервью Вудворду Трамп указал, что знает о серьезности болезни больше, чем заявил публично.

Согласно записи звонка, в феврале Трамп сказал Вудворду, что коронавирус смертоноснее гриппа.

«Заболевание передается воздушным путем», - сказал Трамп Вудворду 7 февраля.

Позже в том же месяце Трамп пообещал, что вирус «в значительной степени находится под контролем», а количество заболевших скоро будет близко к нулю. Он также намекал, что грипп опаснее Covid-19.

Выступая на Капитолийском холме 10 марта, Трамп сказал: «Сохраняйте спокойствие. Все пройдет».

Девять дней спустя, через несколько дней после того, как Белый дом объявил пандемию чрезвычайной ситуацией в стране, президент сказал Вудворду: «Я хотел преуменьшать ситуацию».

Отвечая на вопросы журналистов о книге в среду, пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани заявила, что президент всегда четкий в отношении кризиса.

Текст: Т. Сокот



