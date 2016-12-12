На границе с Польшей образовались автомобильные очереди

Вместе с тем автомобильные очереди отсутствуют в пунктах пропуска на границе с Румынией, Венгрией, Молдовой и Словакией.







На украинско-польской границе снова образовались автомобильные очереди. Так, в этих очередях стоят более 180 автомобилей. Сообщение этого характера представлено на странице Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.





В свою очередь, напомним, по состоянию на 08:00:

• в пункте пропуска "Устилуг" оформления ожидали 70 автомобилей;

• в "Краковце" – 50 авто;

• на "РаваеРусской" – 40 автомобилей;

• в пункте пропуска "Угринов" – 20.





Вместе с тем автомобильные очередя отсутствуют в пунктах пропуска на границе с Молдовой, Венгрией, Румынией и Словакией.





Текст:

Т. Сокот



