Экстренные службы Алтая: в ДТП попали 15 граждан Монголии

В числе пострадавших 12 человек.



Эту аварию прокомментировали в экстренных службах региона, уточнив информацию об аварии. Она случилась на 659-м километре автомобильной дороги «Чуйский тракт», в том месте, где находится спуск с перевала «Чике-Таман».

Что касается состояния раненных, его медики оценили как средней степени тяжести.





Текст: Т. Сокот



