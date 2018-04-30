Для истинной леди о бьюти-сфере: или о том, как выбрать свой цвет в макияже
30.04.2018 10:30 / Общество / Прочли: 778 человек
Актуальный вопрос обсуждения в сфере макияжа - проблема выбора оттенков. Косметические компании активно применяют теорию цветотипов для грима, особенно, если это имеет отношение к актерам. Так создаются наборы косметики. Они подходят разным цветотипам. Косметических средств много, покупатели не теряются в их многообразии, легко выбирая себе то, что нравится.
Профессионалы бьюти-сферы предложили подбирать цвет и его оттенки проще. Учитывать нужно всего лишь три параметра внешности личности: контрастность, неомраченность и температуру оттенков.
Неомраченность, контрастность, температура оттенков
Неомраченность – участок, оттеняющий черную и белую окраску. Определяя уровень светлоты, представительница прекрасного пола учитывает цвет своих глаз, кожи, волос. Признак “светлого” облика – такие же волосы, глаза и кожа. Тусклые, мрачные храктеризуют “темную” внешности. Иногда у деталей внешности разный уровень светлоты. В этом случае определить нужно, что доминирует. В основном, тон всему задают волосы. Например, внешность брюнетки с кожей средней светлоты, больше можно отнести к “темной”.
Такой же параметр определяет светлоту цветов в макияже. Для достижения максимально гармоничного оттенка светлоты в макияже нужно учитывать личные качества внешности. Например, блондинка со светлой кожей и черными смоки выглядит так, словно у нее «приклеены» глаза к лицу. Это никак не соответствуют природным данным человека. На «темной» внешности черные тени не выглядят так ярко.
Контрастность указывает на разницу между наиболее светлым и наиболее темным цветом. Отталкиваться нужно, учитывая цвет кожи, глаз и волос. Самый темный элемент во внешности – волосы, кожа – наиболее светлый. Вариаций много. Обычно низкая контрастность у девушек со светлыми волосами и кожей. Средняя характерна русым красавицам с немного загорелой кожей. Высокую предпочитают брюнетки с молочной кожей.
Контраст в макияже определяет насыщенность его оттенков. Если он низкий, тогда яркие, сочные цвета выглядят искусственно. Внешность с высоким контрастом цветов – яркий макияж. Отличительная черта – “активные”, не темные, насыщенные цвета. “Cветлые” девушки предпочитают приглушенные, нежные оттенки. Брюнетки с белой кожей в дневное время с легкостью носят темные смоки и любят черные стрелки. Это никак не выглядит слишком вычурно.
Температура оттенков во внешнем облике двух видов: мягкая, теплая и прохладная, фригидная. Для ее определения оттолкнитесь от своей внешности. Кратко это звучит так: золотистые оттенки более теплые, тогда как синева отвечает за холодную внешность.
Цветовая палитра в макияже
В макияже есть главные цвета. Это красный, зеленый, оранжевый (бронза), синий, фиолетовый, коричневый. В некоторой степени они отражают настроение женщины, либо являются критерием возраста. Более жизнестойкий красный. У него своя динамика, сила. В нем сохраняется энергетичность женщины, ее напористость, стремление привлечь к себе внимание. Зеленый цвет более спокойный, однообразный. Он вызывает ощущение вялости, в то время как оранжевый (бронза), более любим среди клиенток красивого макияжа. Его золотистые оценки, перламутр, бронзовый отлив говорит о позитиве женщины, ее уверенности в себе. Очень загадочно выглядит женщина, у которой синий цвет макияжа. Это благородные оттенки, однако, такие максимально делают женщину немного отстраненной. Этот цвет не нуждается в демонстративности. У него и так эффект уверенности. Если женщина делает себе макияж, используя коричневый цвет, тогда она предпочитает классику, подчеркивая, таким образом, свою красоту.
Смешанные палитры соответствуют смесям между холодными и теплыми цветами. Действительно весна и осень соответствуют промежуточной температуре, поэтому мы можем использовать их равнодушно.
Использование правильных красок для лица имеет решающее значение для его окраски. К сожалению, многие люди сдаются, пытаясь овладеть макияжем как навыком. Поэтому, обратите внимание еще раз на свою косметику, учитывая новые знания и свежий взгляд.
Советы визажиста
Определились со цветом, тогда приступайте к практике. Перед началом работы не наносите крем или увлажняющий крем на кожу. Краску для лица на водной основе лучше всего наносить непосредственно на чистую, сухую кожу.
Возможно, вы захотите убрать волосы с лица с помощью ленты для волос или зажимов.
Всегда применяйте базовый цвет сначала, используя губку. Удостоверьтесь, что губка не слишком влажная, так как вытесняя чрезмерную воду конечный результат получится полосатым.
Чтобы достичь более глубокого цвета, позвольте первому слою высохнуть, а затем нанесите второй.
В конструкциях, которые имеют различные светлые и темные цвета, сначала примените светлый цвет.
При нанесении цвета с помощью кисти сохраняйте штрихи и работайте в непрерывных линиях. Избегайте соблазна к эскизу. Уверенность придет с практикой.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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