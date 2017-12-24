Происшествие во Внуково: экстренно приземлился самолёт по причине протечки топливного бака

В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - «командир самолёта Boeing-737 авиакомпании «Utair» после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолёт в аэропорт вылета».



Так, оба двигателя в ходе посадке работали штатно.





Пострадавшие в результате авиационного происшествия отсутстуют.





Текст: Т. Сокот



