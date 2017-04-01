Брэд Питт резко сдал и стал похож на ходячий скелет
01.04.2017 13:45 / Шоу-бизнес / Прочли: 274 человек
Голливудский актер шокировал своим осунувшимся видом и болезненной худобой. 53-летний Питт выглядит изможденным и постаревшим.
Казалось бы, самый сложный этап бракоразводного процесса кинозвезд Брэда Питта и Анджелины Джоли уже пройден, но, по всей видимости, звезда фильма "Бойцовский клуб" и "Большой куш" (и десятков других сильных кинокартин) все равно очень болезненно переживает крах своей семьи. Подтверждение этому — свежие фотографии актера, сделанные вездесущими папарацци. Брэд спал с лица и заметно осунулся. По правде говоря, выглядит один из самых сексуальных актеров всех времен как живой скелет.
Подловили Питта фотографы возле художественной студии, где он полностью отдается своему новому хобби — скульптуре. Поговаривают, над своей скульптурой актер корпит, не щадя собственных сил и здоровья, по пятнадцать часов в сутки. Из этой студии Питта, который, погрузившись в искусство, пытается убежать от одолевающих его негативных эмоций, не выманила актера даже церемония "Оскара". Брэд не прибыл на торжество, невзирая на то, что кинолента "Лунный свет", которую он продюсировал, взяла позолоченную статуэтку и была признана лучшим фильмом года.
Ранее инсайдер, входящий в окружение рассыпавшегося семейства Джоли-Питтов, поведал "желтым" изданиям о том, что "искусство для Брэда — это способ сконцентрироваться на чем-то одном, перестав думать обо всем остальном".
Напомним, звезда "Двенадцати друзей Оушена" и "Трои" переживает непростые времена. Его брак с не менее известной актрисой Анджелиной Джоли, отношения с которой у него завязались во время съемок совместного фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году, треснул по швам. Энджи и Брэд растили шестерых детей — троих биологических и троих приемных. А теперь, когда судья решает, будет ли он вообще видеться с детьми, и делят между экс-четой имущество, глава большого семейства оказался в полном одиночестве.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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