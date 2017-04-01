Брэд Питт резко сдал и стал похож на ходячий скелет





Подловили Питта фотографы возле художественной студии, где он полностью отдается своему новому хобби — скульптуре. Поговаривают, над своей скульптурой актер корпит, не щадя собственных сил и здоровья, по пятнадцать часов в сутки. Из этой студии Питта, который, погрузившись в искусство, пытается убежать от одолевающих его негативных эмоций, не выманила актера даже церемония "Оскара". Брэд не прибыл на торжество, невзирая на то, что кинолента "Лунный свет", которую он продюсировал, взяла позолоченную статуэтку и была признана лучшим фильмом года.





Ранее инсайдер, входящий в окружение рассыпавшегося семейства Джоли-Питтов, поведал "желтым" изданиям о том, что "искусство для Брэда — это способ сконцентрироваться на чем-то одном, перестав думать обо всем остальном".





Напомним, звезда "Двенадцати друзей Оушена" и "Трои" переживает непростые времена. Его брак с не менее известной актрисой Анджелиной Джоли, отношения с которой у него завязались во время съемок совместного фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году, треснул по швам. Энджи и Брэд растили шестерых детей — троих биологических и троих приемных. А теперь, когда судья решает, будет ли он вообще видеться с детьми, и делят между экс-четой имущество, глава большого семейства оказался в полном одиночестве.





Текст: Е. Скобелева