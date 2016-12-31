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В результате крушения маленького самолета в Вашингтоне погибли четыре человека

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В результате крушения маленького самолета в Вашингтоне погибли четыре человека

31.12.2016 14:19 / Происшествия / Прочли: 93 человек

Напомним, что связь с пилотом воздушного судна потерялась. Это произошло сразу после взлета. Только сейчас спасатели обнаружили место катастрофы.

Речь идет об одномоторном самолете Сessna, который упал в северо-западной части штата Вашингтон. В результате случившегося погибли четыре человека, которые находились на борту. 

Напомним, что связь с пилотом воздушного судна потерялась вскоре после взлета. Только сейчас спасатели смогли обнаружить место катастрофы. 

Известно, что самолет упал в лесистом районе. Выжившие в результате случившегося отсутствуют. Так, личности погибших не разглашаются. 

В настоящий момент причины случившегося неизвестны.

Текст: Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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