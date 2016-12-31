В результате крушения маленького самолета в Вашингтоне погибли четыре человека

Речь идет об одномоторном самолете Сessna, который упал в северо-западной части штата Вашингтон. В результате случившегося погибли четыре человека, которые находились на борту.







Напомним, что связь с пилотом воздушного судна потерялась вскоре после взлета. Только сейчас спасатели смогли обнаружить место катастрофы.





Известно, что самолет упал в лесистом районе. Выжившие в результате случившегося отсутствуют. Так, личности погибших не разглашаются.





В настоящий момент причины случившегося неизвестны.





Текст: Т. Сокот



