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В ДНР поймали шестерых украинских националистов, причастных к убийству «Моторолы»

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В ДНР поймали шестерых украинских националистов, причастных к убийству «Моторолы»

13.11.2016 00:28 / Криминал / Прочли: 222 человек

Работники министерства госбезопасности так называемой Донецкой народной республики задержали по делу об убийстве ополченца Арсена Павлова шесть человек.

Сотрудники МГБ ДНР схватили в Донецке шестерых членов украинской националистической группировки Misanthropic Division. Предводители вышеуказанной организации ранее взяли на себя ответственность за гибель командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, более известного под позывным «Моторола».

«В настоящее время в отношении задержанных проводятся оперативно-следственные действия, они дают признательные показания об обстоятельствах совершения преступлений террористической и экстремисткой направленности. Активисты Misanthropic Division поддерживали контакты с кадровыми сотрудниками СБУ и выполняли задачи украинской спецслужбы на территории республики», — сказано в сообщении на официальной интернет-странице донецкого министерства.

В ведомстве считают, что целью всех террористических и диверсионных акций агентов СБУ в Донецкой и Луганской народных республиках «является активизация внутренних противоречий между лидерами республик Донбасса, создание предпосылок и условий для силового противостояния между ними».

В настоящее время действия сотрудников МГБ направлены на установление роли каждого из задержанных в противоправной деятельности. Выясняется, причастны ли они к предпринятым в период вооруженного конфликта украинскими националистами попыткам дестабилизировать ситуацию в ДНР и ЛНР по указке первого зама главы СБУ — руководителя антитеррористического центра генерал-полковника Виталия Маликова и начальника Управления СБУ по Донецкой области Александра Куца.

Два дня назад председатель совета министров непризнанной Донецкой народной республики Александр Захарченко по именах назвал трех должностных лиц Службы безопасности Украины, якобы имеющих отношение к ликвидации Павлова. «Нам пофамильно известны организаторы преступления, в число которых входят заместитель председателя СБУ Виталий Маликов (курирует диверсионно-террористическую деятельность в Донбассе), начальник УСБУ в «Донецкой области» Александр Куц, начальник УСБУ в Луганской области Олег Козловский и представители руководства объединенного штаба СБУ в зоне проведения так называемой антитеррористической операции», — уведомил глава ДНР.

Напомним, Арсена Павлова подорвали в подъезде дома, в котором он проживал с женой и детьми. Когда командир «Спарты» поднимался в лифте на свой этаж, детонировало заложенное в подъемнике кустарное взрывустройство. «Моторолу» с воинскими почестями предали земле на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе Донецка.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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