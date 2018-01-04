Причина гибели 13 человек в США – это холод и снегопады

Причина гибели людей в США - аномальные холода и снегопады, которые обрушились на страну.







Так, смерти специалистами зафиксированы, в частности, в таких штатах как Техас, Висконсин, Мичиган, Техас, Миссури.





Как минимум от обморожения уже погибли шесть человек. Остальные люди – это жертвы ДТП. В основном, эти аварии случились по причине того, что на дорогах образовались наледи.





Текст: Т. Сокот



